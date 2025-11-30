Sarà Maresca a fermare l'Arsenal? Il programma in Premier League e la classifica
Prosegue la 13^ giornata della Premier League inglese. Oggi in campo il Manchester United di Ruben Amorim, che affronterà il Crystal Palace alle 13. Il big match sarà alle 17.30: l'Arsenal fa visita al Chelsea. Di seguito tutte le partite e la classifica:
PREMIER LEAGUE - 13ª GIORNATA
Brentford-Burnley 3-1
Manchester City-Leeds 3-2
Sunderland-Bournemouth 3-2
Everton-Newcastle 1-4
Tottenham-Fulham 1-2
Ore 13 Crystal Palace-Manchester United
Ore 15 Aston Villa-Wolverhampton
Ore 15 Nottingham-Brighton
Ore 15 West Ham-Liverpool
Ore 17.30 Chelsea-Arsenal
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Manchester City 22*
3. Chelsea 23
4. Sunderland 22*
5. Aston Villa 21
6. Crystal Palace 20
7. Bournemouth 19*
8. Brighton 19
9. Brentford 19*
10. Tottenham 18*
11. Newcastle 18*
12. Manchester United 18
13. Liverpool 18
14. Everton 18*
15. Fulham 17*
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2
*Una partita in più
