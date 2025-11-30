Calcio: l'Inter Miami di Messi conquista la finale in Mls

Travolto 5-1 il New York City, sfiderà i Vancouver Whitecaps

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - L'Inter Miami di Lionel Messi ha travolto il New York City FC per 5-1 nella finale della Eastern Conference, qualificandosi per la finale del campionato nordamericano di calcio (MLS). Miami punterà al suo primo titolo il 6 dicembre, ospitando i Vancouver Whitecaps di Thomas Müller che nell'altra semifinale hanno battuto 3-1 il San Diego FC. L'argentino Tadeo Allende ha realizzato una tripletta (14', 23', 89'), completata dai gol di Mateo Silvetti (67'), su assist di Messi, e Telasco Segovia (83'). Di Justin Haak (37') il gol della bandiera per gli ospiti.

Messi avrà dunque l'opportunità la prossima settimana di vincere per la prima volta il campionato nordamericano, dopo dieci titoli in Spagna con il Barcellona e due in Francia con il Paris SG. L'otto volte Pallone d'oro non ha ancora deciso se difenderà il titolo mondiale con l'Argentina il prossimo anno durante i primi Mondiali a 48 squadre che si disputeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. (ANSA).