TMW L'Al Ahli libera spazio per i colpi stranieri: Matteo Dams in prestito al Panathinaikos

Il terzino sinistro belga, Matteo Dams, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com è prossimo a lasciare l'Al-Ahli di Mahrez e Kessie, che soltanto nel gennaio 2025 lo aveva pagato 9 milioni di euro dal PSV Eindhoven. Il giocatore è destinato al Panathinaikos, dove si trasferirà con la formula del prestito.

Il classe 2004 trasferendosi in Grecia permette al club della Saudi Pro League di liberare così uno slot riservato ai giocatori stranieri. Una partenza che permette dunque all'Al-Ahli di guardare al mercato estero ed europeo per eventuali nuovi arrivi da qui .