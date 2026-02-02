TMW
L'Al Ahli libera spazio per i colpi stranieri: Matteo Dams in prestito al Panathinaikos
TUTTO mercato WEB
Il terzino sinistro belga, Matteo Dams, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com è prossimo a lasciare l'Al-Ahli di Mahrez e Kessie, che soltanto nel gennaio 2025 lo aveva pagato 9 milioni di euro dal PSV Eindhoven. Il giocatore è destinato al Panathinaikos, dove si trasferirà con la formula del prestito.
Il classe 2004 trasferendosi in Grecia permette al club della Saudi Pro League di liberare così uno slot riservato ai giocatori stranieri. Una partenza che permette dunque all'Al-Ahli di guardare al mercato estero ed europeo per eventuali nuovi arrivi da qui .
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile