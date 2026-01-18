Scontro tra leoni per la seconda Coppa d'Africa: oggi la finale tra Senegal e Marocco

La Coppa d'Africa è giunta al termine, proponendo oggi la finalissima tra Senegal e Marocco. Da una parte i Leoni della Teranga, che hanno ormai da anni consolidato il loro posto tra le nazionali alfa del calcio africano. Dall'altra i Leoni dell'Atlante: un progetto calcistico più recente, ma che ha già prodotto il risultato più sensazionale nella storia del continente nero ovvero il quarto posto della Nazionale di Regragui ai Mondiali in Qatar nel 2022. Una sfida tra felini dunque, pronti a scontrarsi per aggiudicarsi l'ambita preda ovvero l'alloro continentale.

Gli ultimi trionfi dei due paesi

Come già anticipato, il Senegal fa ormai parte da anni del gotha del calcio africano. La Nazionale guidata da Pape Thiaw viene da una deludente edizione della Coppa d'Africa, chiusa con l'eliminazione agli ottavi di finale per mano della Costa d'Avorio poi vincitrice del torneo. Nell'edizione precedente andata in scena nel 2021, invece, ha conquistato il suo unico successo nella storia di questa competizione battendo in finale ai rigori l'Egitto. Un traguardo già sfiorato nel 2019, quando ha perso la finale contro l'Algeria.

Una Coppa d'Africa anche nella bacheca del Marocco, ma molto più datata. Dobbiamo infatti risalire al 1976, quando la competizione prevedeva una fase finale con un girone all'italiana composto da 4 squadre e con la coppa consegnata la Nazionale che chiudeva in testa questo raggruppamento (quell'anno fu quindi il Marocco, mettendosi alle spalle Guinea, Nigeria ed Egitto). Dopo quell'affermazione, i Leoni dell'Atlante sono entrati nelle prime 4 in altre 4 edizioni: l'ultima nel 2004, quando hanno perso la finale contro la Tunisia. Chiunque vinca oggi, dunque, andrà a quota 2 trionfi in questa manifestazione raggiungendo RD del Congo e Algeria.