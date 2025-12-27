L'Aston Villa sogna, Watkins innamorato dello stratega Emery: "Un genio tattico"

L'Aston Villa vince ancora, per l'undicesima volta di fila fra Premier League e coppe. Con il pesantissimo successo ottenuto in rimonta in casa del Chelsea la squadra di Unai Emery ha rilanciato ulteriormente le proprie quotazioni per il sogno di contendere il titolo ad Arsenal e Manchester City.

Protagonista di giornata l'attaccante Ollie Watkins, autore della doppietta decisiva. Al termine del match parlando a Sky Sports ha esaltato l'importanza che sta avendo il proprio allenatore. "I cambi di Emery nella ripresa? Ha cambiato perché il Chelsea stava andando uomo su uomo, ma avevano il difensore centrale in più quando giocavano lungo. Quando sono entrato nel secondo tempo ha portato Jadon Sancho e Morgan Rogers sulle fasce e ha messo Youri Tielemans come numero 10, così avevamo un uomo in più lì al centro. È un genio tattico".

Poi ha aggiunto: "Questa è una vittoria incredibile. Per me personalmente entrare e segnare due gol è una grande sensazione, ma continuare questa corsa e venire qui, un posto difficile, e battere il Chelsea è incredibile".

Sulle possibilità che l'Aston Villa vinca il titolo: "Sento che le squadre sono preoccupate da noi, anche se a volte potremmo non giocare il calcio più bello. Stiamo prendendo ogni partita come viene e ci stiamo concentrando davvero su noi stessi. Si parla molto di noi e di persone che chiedono se possiamo vincere il titolo, ma è molto lontano. Ci stiamo solo concentrando sulla prossima partita".