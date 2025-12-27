Dyche esplode dopo il 10° ko del Forest, contro il City: "VAR? Scelte bizzarre"

Il tecnico del Nottingham Forest Sean Dyche ha criticato i la squadra arbitrale per alcune decisioni definite "bizzarre" nella sconfitta per 2-1 della sua squadra contro il Manchester City. Un ko che lascia il Forest al quart'ultimo posto in Premier Legague.

In particolare l'allenatore ritiene che il gol vittoria siglato all'83° minuto da Rayan Cherki al City Ground sarebbe stato da annullare per un fallo su Morgan Gibbs-White nella costruzione dell'azione.

Queste le sue parole alla BBC: "È stata una partita così facile da arbitrare, a mio parere, ed era una decisione così facile per VAR. Quando giochi così bene, non è bello arrivare qui e dover parlare di funzionari del VAR che influenzano il gioco, ma chiaramente l'hanno fatto. Tutti nello stadio e tutti quelli che guardavano a casa potevano vederlo".

Poi ha rincarato la dose: "Morgan Gibbs-White viene chiaramente spinto a terra e lo stesso giocatore è coinvolto nella contesa della palla. Ma non può bloccarla perché mentre salta su, l'avversario colpisce la parte del suo corpo con cui l'avrebbe bloccato. In qualsiasi modo tu lo guardi, è un fallo". Il VAR ha controllato il gol, ma alla fine ha confermato la scelta di campo. Dyche ha aggiunto: "Diranno: 'La palla non c'era'. E tu dici: "Ok, quindi se la palla non è vicino al portiere e spingi il portiere a terra, è fallo? Sappiamo tutti che lo è. Non riesco a spiegarmelo. Sono un grande fan di VAR - non riesco a capire come tu non possa essere usato bene, scelte bizzarre oggi".