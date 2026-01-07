Semenyo al Manchester City, ci siamo: fissate per domani le visite mediche del ghanese

Il Manchester City è a un passo dal chiudere il primo colpo del 2026. I campioni d’Inghilterra hanno messo da tempo nel mirino Antoine Semenyo e l’operazione è ormai entrata nella sua fase conclusiva. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, oggi sarà la giornata decisiva per il trasferimento dell'attaccante ghanese del Bournemouth, legato alle Cherries da una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, destinata a scadere venerdì. Una tempistica che spinge il City ad accelerare: se non emergeranno intoppi, Semenyo dovrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di domani, per poi firmare il contratto che lo legherà ai Citizens.

Nel frattempo, il Bournemouth si prepara alla sfida contro il Tottenham; una partita che potrebbe rappresentare l’ultima apparizione di Semenyo con la squadra di Andoni Iraola. A lasciarlo intendere è stato lo stesso allenatore spagnolo, che in conferenza stampa non ha nascosto il clima di incertezza che circonda il futuro del giocatore: "Se mi chiedete un’opinione personale - ha spiegato il tecnico -, con tutto il rumore che c’è attorno, potrebbe essere la sua ultima partita. Non posso garantirlo, ma capisco le dinamiche del mercato e quello che si dice in giro".

Iraola ha però sottolineato come, al momento, non esista ancora un accordo definitivo: "Non c’è nulla di firmato. Per ora è un nostro giocatore e mi auguro che possa continuare con noi". Il Manchester City resta in attesa, ma la sensazione è che l’affare sia ormai ben indirizzato e che Semenyo sia pronto a iniziare una nuova avventura ai massimi livelli del calcio europeo.