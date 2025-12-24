Athletic Club, due nomi per il dopo Valverde: l'emergente Sarabia o l'esperto Iraola

Il lungo e vincente capitolo di Ernesto Valverde sulla panchina dell'Athletic Club sembra destinato a concludersi il prossimo 30 giugno. Con il contratto in scadenza a fine stagione, le indiscrezioni su un possibile rinnovo sono state di fatto spente dallo stesso tecnico. Valverde, alla ricerca di nuovi stimoli e avventure professionali, avrebbe già comunicato la volontà di voltare pagina in estate, lasciando il club basco davanti a un bivio cruciale per il proprio futuro.

Sostituire un’istituzione come "El Txingurri" sarà un compito arduo, ma la dirigenza di Bilbao si è già messa al lavoro. In cima alla lista dei desideri figura il nome di Eder Sarabia, reduce da una stagione straordinaria alla guida dell'Elche. Dopo aver conquistato la promozione dalla Segunda División, Sarabia ha trasformato l’Elche in una delle rivelazioni della Liga, dimostrando di poter competere ai massimi livelli con un gioco propositivo e moderno.

Nonostante l'ascesa di Sarabia, il presidente Jon Uriarte sembra avere un obiettivo prediletto, capace di accendere l'entusiasmo della piazza: Andoni Iraola. Vera e propria leggenda dei Leones, Iraola è attualmente alla guida del Bournemouth in Premier League. Sebbene oltremanica sia considerato un eroe per i risultati ottenuti con le Cherries, le nubi che si addensano sul suo futuro in Inghilterra potrebbero favorire un romantico ritorno a casa.