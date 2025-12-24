Chelsea, Maresca chiude a Semenyo: "Innamorato della mia rosa, no al mercato"

Niente botti di gennaio in casa Chelsea, o almeno questo è il segnale forte lanciato da Enzo Maresca. Il tecnico dei Blues ha blindato l'attuale gruppo squadra, smentendo le voci di un possibile assalto ad Antoine Semenyo. L'attaccante del Bournemouth, protagonista di un'ottima stagione, rimane un profilo caldissimo sul mercato, ma con il Chelsea intenzionato a restare a guardare, il Manchester City si sarebbe portato in pole position per assicurarsi il nazionale ghanese.

Incalzato proprio sull'interesse per Semenyo nella conferenza stampa pre-Aston Villa, Maresca ha preferito dribblare l'argomento: "Sono concentrato solo sulla partita di sabato. Non mi occupo di chi entra o di chi esce", ha tagliato corto l'allenatore italiano. Maresca ha poi ribadito la sua linea per la finestra invernale, convinto che la profondità dell'attuale reparto offensivo sia più che sufficiente per le ambizioni del club.

Nonostante la pressione mediatica, il tecnico ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione riguardo all'acquisto di un nuovo esterno: "So che dovrò ripetermi in ogni conferenza, ma il mio rapporto con la società è ottimo. Come ho già detto prima della sfida con il Newcastle, sono innamorato della rosa che abbiamo e non credo ci sia bisogno di intervenire sul mercato".