Ufficiale Sissoko va al Nantes e firma fino al 2028: affare a titolo definitivo dal Bochum

Il Nantes accelera sul mercato invernale e ufficializza il suo terzo colpo dopo gli innesti di Deiver Machado e Rémy Cabella. Dalla Germania arriva Ibrahima Sissoko, prelevato dal Bochum per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Il centrocampista difensivo ha firmato un contratto che lo legherà ai "Canarini" fino al 2028, completando così il percorso di rafforzamento a centrocampo desiderato dalla società.

Decisivo per il buon esito della trattativa è stato il colloquio con l'allenatore Ahmed Kantari, che ha convinto il giocatore a lasciare la 2. Bundesliga per fare ritorno nel massimo campionato francese. Sissoko è arrivato questa mattina al centro sportivo della Jonelière, mostrando una condizione atletica già ottimale: il calciatore, infatti, si è unito al gruppo appena tre giorni dopo aver disputato i quarti di finale della Coppa d'Africa con la propria nazionale.

L'ex giocatore dello Strasburgo garantisce al Nantes un mix di combatività e profonda esperienza, vantando già otto stagioni trascorse nell'élite del calcio transalpino tra il 2016 e il 2024. Dopo un biennio in Germania, caratterizzato da una prima annata da protagonista in Bundesliga, il 28enne torna in Ligue 1 con un accordo di due anni e mezzo, pronto a mettere immediatamente le proprie qualità al servizio della squadra.