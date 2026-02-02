Liverpool vicino a Jacquet. Il tecnico del Rennes Beye: "Ottenuta la cifra che volevamo"

Il Liverpool avrebbe raggiunto un accordo totale per l'acquisto di Jérémy Jacquet, talentuoso difensore del Rennes, con il trasferimento programmato per giugno 2026. L'operazione è stata chiusa sulla base di cifre importantissime: 60 milioni di euro come parte fissa, a cui si aggiungeranno altri 10 milioni di bonus. Il giocatore ha già trovato l'intesa con i Reds per i termini del contratto che lo legherà al club inglese.

Sulla vicenda è intervenuto il tecnico del Rennes, Habib Beye, che pur mantenendo un profilo cauto ha confermato l'avanzamento della trattativa: "Non voglio commentare qualcosa che non è ancora ufficiale, al momento parliamo di supposizioni. Posso però dire che abbiamo negoziato il trasferimento ottenendo la cifra che il club cercava, rispettando la volontà del ragazzo e mantenendolo con noi per il resto della stagione. È il miglior accordo possibile che potessimo sperare di ottenere".