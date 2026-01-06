TMW Sorloth pista complicata per la Juventus. Il Fenerbahce spinge per il norvegese

Il futuro di Alexander Sorloth difficilmente sarà in Italia, almeno al termine di questa sessione di calciomercato invernale. Quello del centravanti norvegese è nome accostato anche alla Juventus, società alla ricerca di un altro attaccante visti i problemi fisici di Vlahovic e la scarsissima vena realizzativa di Openda e David.

Dalle ultime raccolte da TMW, però, quello di Sorloth è oggi il primo nome per il Fenerbahce, società turca che metterà in atto una massiccia campagna acquisti per rinforzare la rosa. Fra i giocatori che il club di Istanbul sta trattando c'è anche Matteo Guendouzi, oltre appunto a Sorloth: i Colchoneros non vorrebbero privarsene a gennaio, se non di fronte ad una offerta da almeno 30 milioni di euro. Cifra che non sembra spaventare il Fener, che ha avviato i contatti in questo senso e che nelle prossime ore potrebbe dare l'accelerata decisiva. Lo stesso Sorloth, intanto, così come Raspadori è stato convocato da Simeone per la Supercoppa spagnola.