Sorteggio Mondiale 2026, Trump sarà presente. Invece l'Iran porta avanti il boicottaggio

Mancano tre giorni (5 dicembre) al sorteggio dei gironi per il Mondiale di calcio 2026 in ordine negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Con l'Italia che, dovesse passare la fase a gironi, verrebbe inserita in quarta fascia. Il "pescaggio" si terrà al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, come confermato dalla Casa Bianca stessa tramite la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, che ha aggiunto un ulteriore aggiornamento: Donald Trump sarà presente all'evento.

Presenza tutt'altro che banale, tra l'altro in occasione del sorteggio al presidente degli USA dovrebbe essere consegnato il "Peace Prize", nuovo premio per la pace targato FIFA, come annunciato dallo stesso numero uno Gianni Infantino. Un'idea nata direttamente da quest'ultimo, mossa ad hoc per evidenziare un legame importante e dialogo con il 47º Presidente dell'America.

Tuttavia, come riferito dall'agenzia di stampa iraniana Irna, il boicottaggio delI'Iran alla cerimonia dei sorteggi è confermato, dopo che gli Stati Uniti hanno negato il visto a diversi membri della loro delegazione. Lo ha annunciato la Federcalcio iraniana, che ha informato la FIFA, rafforzando la propria tesi secondo la quale si tratta di "decisioni senza attinenza con lo sport". Nessun lasciapassare nemmeno a Mehdi Taj, presidente della Federazione calcistica iraniana, che ha detto alla stampa locale: "Abbiamo dichiarato al capo della FIFA, Gianni Infantino, che si trattava di una posizione puramente politica e gli abbiamo chiesto di far cessare questo comportamento".