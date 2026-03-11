Mondiale 2026, Infantino: “Trump mi ha confermato che l’Iran sarà il benvenuto negli USA”

Il percorso verso i Mondiali 2026 si sviluppa in un contesto internazionale tutt’altro che semplice. Le tensioni geopolitiche legate all’Iran restano elevate, soprattutto dopo i recenti raid aerei statunitensi su Teheran, e inevitabilmente il tema ha finito per intrecciarsi anche con l’organizzazione del prossimo torneo iridato, che sarà ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada.

A fare chiarezza sulla questione è stato il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha raccontato di aver affrontato l’argomento direttamente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un incontro istituzionale. “Questa sera ho incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, per discutere dell’avanzamento dei preparativi per la prossima Coppa del Mondo FIFA e del crescente entusiasmo con l’avvicinarsi del calcio d’inizio, a soli 93 giorni di distanza”, ha spiegato il numero uno del calcio mondiale.

Nel colloquio è stato affrontato anche il tema della qualificazione dell’Iran alla competizione. “Abbiamo parlato della situazione attuale in Iran e della partecipazione della nazionale iraniana al Mondiale 2026”, ha aggiunto Infantino. Il presidente della FIFA ha poi rivelato la posizione espressa da Trump durante l’incontro: “Durante le nostre discussioni, il presidente Trump ha ribadito che la nazionale iraniana è ovviamente benvenuta a partecipare al torneo negli Stati Uniti”.

Infantino ha infine sottolineato il valore simbolico della competizione in un periodo di forte tensione internazionale: “Più che mai abbiamo bisogno di un evento come la Coppa del Mondo FIFA per unire le persone. Ringrazio sinceramente il presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno: dimostra ancora una volta che il calcio può unire il mondo”.