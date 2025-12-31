Spagna, de la Fuente guarda al Mondiale: "Obiettivo finale, ma sarà duro già il girone"

Luis de la Fuente, commissario tecnico della Nazionale spagnola, ha tracciato un bilancio dell’anno appena concluso e fissato gli obiettivi per il futuro in una lunga intervista concessa ad AS. Dopo il trionfo europeo, la Spagna si presenta come una delle grandi favorite per il Mondiale che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, con l’ambizione di ricalcare il ciclo irripetibile vissuto tra il 2008 e il 2012.

Il sorteggio ha inserito le Furie Rosse in un girone con Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, ma il CT invita alla massima prudenza: “C’è ancora tempo e siamo nella fase di raccolta informazioni sui nostri rivali. Ma il nostro obiettivo non è solo superare la fase a gironi; è procedere un passo alla volta fino a raggiungere la finale. E questo significa affrontare gli avversari più forti”. De la Fuente sottolinea come non esistano partite semplici: “Voglio ricordare a tutti che l’Arabia Saudita ha battuto l’Argentina nell’ultimo Mondiale e che l’Uruguay fa parte della storia del calcio”.

Il primo posto nel girone sarebbe fondamentale per evitare incroci immediati pesanti, ma il ct non si lascia condizionare dagli scenari: “L’idea principale è vincere sempre, ma non si sa mai come saranno gli ottavi di finale. Penso che per arrivare in finale dovremo giocare partite molto dure contro le migliori squadre del mondo”. Grande rispetto anche per l’Uruguay di Marcelo Bielsa: “L’Uruguay è molto competitivo e ha grandi giocatori. È ben gestito. Sono un grande tifoso di Bielsa”.

Infine uno sguardo alla “Finalissima” contro l’Argentina: “Voglio giocare quella partita, per quello che significa essere una sfida tra i campioni d’Europa e quelli del Sud America. Oltre a mettere alla prova il potenziale di entrambe le squadre, ciò che mi interessa è giocare un’altra finale e avere la possibilità di vincere un altro titolo”.