Il ct della Spagna su Morata: "Porte sempre aperte, dentro e fuori dal campo è importante"

Il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, nel corso di un'intervista rilasciata a Marca ha parlato dei sorteggi per la fase a gironi del Mondiale e anche dell'attaccante del Como, Alvaro Morata.

Queste le sue parole a partire dal fatto che in molti considerino la Spagna come favorita al Mondiale: "Non mi pesa" - assicura - ". Mi fa sentire riconosciuto, nel senso che valorizza il lavoro svolto finora. Essere un favorito non garantisce nulla. Ci sono altre squadre favorite come la Spagna: Francia, Argentina, Brasile, Inghilterra, Portogallo... Ce ne sono molte in grado di vincere la Coppa del Mondo. Sono orgoglioso che ci considerino una di loro, soprattutto perché non ci è stato regalato nulla. Essere il numero uno nella classifica FIFA è la conseguenza di un buon lavoro e di avere una generazione di calciatori eccezionale".

Sulle condizioni di Carvajal e Rodri: "Se sono preoccupato dei loro infortuni? Sono preoccupato per la salute dei calciatori. L'ho sempre detto. Ci saranno sicuramente battute d'arresto a marzo, aprile e maggio, quando c'è meno tempo per recuperare. Ora, se ci sono lesioni, c'è margine. Quelle di Rodrigo o Dani sono importanti e questo tipo di infortuni genera problemi durante il recupero. Ma c'è ancora molto tempo e sono convinto che saranno in buone condizioni per essere selezionati.

Poi sull'attaccante del Como, Alvaro Morata: "Mi piace che mi chieda di Álvaro. Sapete già quanto è importante e quanto lo sarà ancora per noi. È fondamentale dentro e fuori dal campo. A volte, nella pianificazione, bisogna dare opportunità ad altri calciatori che le richiedono. Ma Álvaro non ha smesso di esserci, anche quando non c'è. Vedremo cosa succederà da qui a marzo; c'è ancora molto da fare. Ha le stesse o più opzioni degli altri, per tutto ciò che ha dimostrato e rappresenta. Ha sempre le porte aperte".