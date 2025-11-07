Spagna, de la Fuente: "Tensioni Yamal-Carvajal? Qui è tutto ok, ricordo un loro abbraccio"

Luis de la Fuente ha voluto azzerare le tensioni e riportare il focus solo sul campo alla vigilia delle sfide contro Georgia e Turchia, decisive per mantenere la Spagna in cima al ranking FIFA e chiudere l’anno bene. Il commissario tecnico ha affrontato il caso Lamine Yamal, al centro delle attenzioni dopo il duello con Dani Carvajal nel Clasico, chiarendo le sue condizioni e ribadendo la serenità del gruppo.

“Guardando l’ultima partita, Lamine è pronto per giocare. Abbiamo due gare importanti e schiereremo i migliori”, ha spiegato De la Fuente, che ha evitato ogni polemica legata ai club e garantito un ambiente sereno in nazionale: “Ricordo Lamine abbracciare Carvajal dopo il gol alla Croazia: qui non ci sono problemi, quello che succede nei club resta lì”.

Nessun contatto, per ora, con Hansi Flick: “Parleremo presto, ma non c'è nulla di cui discutere”, ha tagliato corto il CT, che ha voluto anche ribadire la necessità di proteggere Yamal, ancora giovanissimo: “Dobbiamo sostenerlo nel suo percorso, è responsabilità di tutti”.

Spazio anche ai singoli, con elogi per Pablo Fornals, tornato in gruppo grazie alle prestazioni con il Betis: “Se lo è meritato, è uno dei miei”. Infine, un messaggio chiaro sugli obiettivi: “Vogliamo restare numero uno al mondo. Non pensiamo al futuro, vogliamo vincere subito”. La Spagna è pronta a chiudere il 2025 senza distrazioni e con ambizioni intatte.