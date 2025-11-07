Portogallo, Martinez: "Mendes e Tavares out perché non stanno bene. Leao si è ripreso"

Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo, è intervenuto in conferenza stampa e ha spiegato le convocazioni per i prossimi impegni: "I giocatori che non sono in forma sono Nuno Mendes e Tavares, mentre i giocatori che rientrano sono Cancelo, Neves, Rafael Leão e Carlos Forbs. Ha un profilo molto speciale, un giocatore veloce e diretto che può giocare su entrambe le fasce. Penso che sia molto importante. A novembre ci sarà un ritiro in cui giocheranno già minuti. È nel momento migliore della sua carriera, ha già vissuto diverse esperienze. Sta giocando un ruolo molto importante nella sua squadra. Se lo merita, complimenti a Carlos e per il lavoro svolto con l'Under 21".

Martinez si è soffermato anche sul fatto di non aver scelto un terzino sinistro per rimpiazzare Nuno Mendes: "Per noi è importante il contesto del ritiro, le ultime partite di qualificazione. Quello che abbiamo fatto è importante. Abbiamo due giorni per preparare la partita contro l'Irlanda, dobbiamo utilizzare giocatori che si sono già allenati. Non c'è un giocatore che possa sostituire Nuno Mendes, probabilmente è il migliore al mondo in questo momento. Dobbiamo trovare soluzioni, trovare equilibrio sulla fascia. È importante sfruttare il lavoro svolto negli ultimi ritiri."

Martinez ha risposto anche a Ronaldo, che ieri aveva dichiarato che il Mondiale non è un'ossessione: "È sempre bello ascoltare le idee del capitano, perché non c'è un singolo giocatore con più di 200 presenze in nazionale. È un esempio per il gruppo, per la sua dedizione ogni volta che indossa la maglia della nazionale, ed è molto concentrato sulla qualificazione a novembre. Per il resto, l'attenzione è sulla qualificazione, e mi permetto di parlare di altro. Abbiamo ottenuto 6 punti nel ritiro di settembre e 4 a ottobre, il che è stato molto buono, ma dobbiamo fare di più in queste due partite."