Portogallo, i convocati di Martinez per Irlanda e Armenia: confermati Conceiçao e Leao

Roberto Martinez ha annunciato oggi la lista dei giocatori convocati per le partite del Portogallo contro Irlanda e Armenia, le ultime due della fase di qualificazione al Mondiale 2026. La Nazionale affronterà gli irlandesi a Dublino il 13 novembre (ore 19:45), per poi ospitare l'Armenia il 16 all'Estádio do Dragão (ore 14:00). Carlos Forbs, attaccante del Club Brugge, è la grande sorpresa della squadra.

Per quanto riguarda i rappresentanti della Serie A, sono presenti due calciatori, entrambi in attacco ed entrambi confermati rispetto alle convocazioni della tornata nazionali di ottobre: Francisco Conceiçao della Juventus e Rafael Leao del Milan. Di seguito l'elenco completo.

I CONVOCATI

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton)

Difensori: Diogo Dalot (Man. United), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al Hilal), Rúben Dias (Man. City), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal);

Centrocampisti: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Man. City), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Pote (Sporting) e Bernardo Silva (Man. City);

Attaccanti: João Félix (Al Nassr), Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Carlos Forbs (Club Brugge).