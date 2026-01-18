Stasera l'esordio di Cancelo? Ma il Barcellona perde Raphinha: salta la Real Sociedad

Il Barcellona si prepara alla sfida in programma questa sera contro la Real Sociedad. Il tecnico Hansi Flick ha diramato la lista dei convocati, dalla quale si evince che qualche pezzo è stato recuperato, ma che il brasiliano Raphinha deve rimanere ancora fermo. Dopo essere tornato dal lungo infortunio che gli aveva fatto perdere la prima parte di stagione, l'attaccante è tornato in grande stile prendendo per mano i blaugrana. Proprio per questo, sebbene non sia apparentemente niente di serio, l'allenatore tedesco ha preferito preservarlo dopo che ha rimediato una botta alla coscia in allenamento.

Ci sono anche buone notizie per Flick. Torna infatti a disposizione De Jong in mediana, che aveva saltato la partita di Copa del Rey contro il Racing Santander a causa della squalifica rimediata per il rosso in finale di Supercoppa spagnola. Ancora fuori Gavi e Christensen. Seconda convocazione per Joao Cancelo, arrivato da pochi giorni e ancora in attesa di esordire nella nuova avventura: in coppa è rimasto in panchina per 90 minuti.

Ecco di seguito la lista dei convocati del Barcellona per la sfida contro la Real Sociedad:

Portieri: Ter Stegen, Joan García, Szczesny.

Difensori: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé e Eric García

Centrocampisti: De Jong, Pedri, Fermín, Marc Casadó, Dani Olmo e Marc Bernal.

Attaccanti: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony.