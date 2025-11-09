Manchester City-Liverpool, le formazioni ufficiali: Donnarumma non ne salta una, Chiesa out

Il Manchester City ospita il Liverpool in un match di cartello e uno scontro diretto per il titolo della Premier League. Più la banda di Pep Guardiola, che è in terza posizione, piuttosto dei Reds di Arne Slot invece sesti dopo una serie di risultati deludenti e punti persi. Ma andiamo a scoprire le formazioni ufficiali del match valido per l'11esima giornata di Premier League.

Pep Guardiola lascia fuori l'ex Milan Reijnders e gli preferisce Bernardo Silva insieme a Foden, con Nicolás González in cabina di regia e Cherki ala destra a supporto di Haaland e Doku a sinistra. Tra i pali, nemmeno a dirlo, Gigio Donnarumma dal 1', in attacco intoccabile Erling Haaland.

Quanto a Slot, l'ex Juventus Chiesa resta out per fare spazio a Momo Salah, Wirtz largo a sinistra ancora con Szoboszlai alle spalle di Ekitiké. Isak aspetta un'occasione dalla panchina invece.

Formazioni ufficiali

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Doku, Haaland.

A disposizione: Ait Nouri, Ake, Bobb, Lewis, Marmoush, Reijnders, Savinho, Stones, Trafford.

Allenatore: Guardiola.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

A disposizione: Chiesa, Endo, Gakpo, Gomez, Isak, Jones, Kerkez, Ngumoha, Woodman.

Allenatore: Slot.

PROGRAMMA 11^ GIORNATA

Sabato 8 novembre

Tottenham-Manchester United 2-2

Everton-Fulham 2-0

West Ham-Burnley 3-2

Sunderland-Arsenal 2-2

Chelsea-Wolverhampton 3-0

Domenica 9 novembre

Aston Villa-Bournemouth

Brentford-Newcastle

Crystal Palace-Brighton

Nottingham Forest-Leeds

Manchester City-Liverpool

QUESTA LA CLASSIFICA

1. Arsenal* 26

2. Chelsea* 20

3. Manchester City 19

4. Sunderland* 19

5. Tottenham* 18

6. Liverpool 18

7. AFC Bournemouth 18

8. Manchester United* 18

9. Crystal Palace 16

10. Brighton & Hove Albion 15

11. Everton* 15

12. Aston Villa 15

13. Brentford 13

14. Newcastle 12

15. Fulham* 11

16. Leeds 11

17. Burnley* 10

18. West Ham* 10

19. Nottingham Forest 6

20. Wolverhampton* 2

*una partita in più