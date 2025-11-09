Manchester City-Liverpool, le formazioni ufficiali: Donnarumma non ne salta una, Chiesa out
Il Manchester City ospita il Liverpool in un match di cartello e uno scontro diretto per il titolo della Premier League. Più la banda di Pep Guardiola, che è in terza posizione, piuttosto dei Reds di Arne Slot invece sesti dopo una serie di risultati deludenti e punti persi. Ma andiamo a scoprire le formazioni ufficiali del match valido per l'11esima giornata di Premier League.
Pep Guardiola lascia fuori l'ex Milan Reijnders e gli preferisce Bernardo Silva insieme a Foden, con Nicolás González in cabina di regia e Cherki ala destra a supporto di Haaland e Doku a sinistra. Tra i pali, nemmeno a dirlo, Gigio Donnarumma dal 1', in attacco intoccabile Erling Haaland.
Quanto a Slot, l'ex Juventus Chiesa resta out per fare spazio a Momo Salah, Wirtz largo a sinistra ancora con Szoboszlai alle spalle di Ekitiké. Isak aspetta un'occasione dalla panchina invece.
Formazioni ufficiali
MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Doku, Haaland.
A disposizione: Ait Nouri, Ake, Bobb, Lewis, Marmoush, Reijnders, Savinho, Stones, Trafford.
Allenatore: Guardiola.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.
A disposizione: Chiesa, Endo, Gakpo, Gomez, Isak, Jones, Kerkez, Ngumoha, Woodman.
Allenatore: Slot.
PROGRAMMA 11^ GIORNATA
Sabato 8 novembre
Tottenham-Manchester United 2-2
Everton-Fulham 2-0
West Ham-Burnley 3-2
Sunderland-Arsenal 2-2
Chelsea-Wolverhampton 3-0
Domenica 9 novembre
Aston Villa-Bournemouth
Brentford-Newcastle
Crystal Palace-Brighton
Nottingham Forest-Leeds
Manchester City-Liverpool
QUESTA LA CLASSIFICA
1. Arsenal* 26
2. Chelsea* 20
3. Manchester City 19
4. Sunderland* 19
5. Tottenham* 18
6. Liverpool 18
7. AFC Bournemouth 18
8. Manchester United* 18
9. Crystal Palace 16
10. Brighton & Hove Albion 15
11. Everton* 15
12. Aston Villa 15
13. Brentford 13
14. Newcastle 12
15. Fulham* 11
16. Leeds 11
17. Burnley* 10
18. West Ham* 10
19. Nottingham Forest 6
20. Wolverhampton* 2
*una partita in più