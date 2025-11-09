"A Vinicius non lo dai": Atletico, Llorente prende giallo e Simeone punzecchia Gil Manzano
Diego Simeone non va per il sottile, ma entra a gamba tesissima. Nel corso della partita disputata ieri al Metropolitano contro il Levante (3-1) ha lasciato diverse immagini significative, tra il ritorno con furore di Griezmann e la doppietta fiammante griffata, Manu Sanchez a sfidare la squadra in cui si è formato, ma soprattutto la frecciata lanciata dal 'Cholo' all'arbitro di campo Gil Manzano.
Il direttore di gara in questione ha mostrato un cartellino giallo a Marcos Llorente, centrocampista dell'Atleti, e l'allenatore argentino non si è trattenuto. Dopo aver chiesto calma a Gil Manzano, gli ha ripetuto più volte: "A Vinicius non lo dai", in riferimento alla permissività di cui talvolta gode il numero 7 brasiliano del Real Madrid.
Il ‘14’ rojiblanco è stato ammonito "per aver manifestato disapprovazione con parole e gesti verso una mia decisione", come scritto nel referto da Gil Manzano, che ha estratto tre cartellini ai danni dell'Atletico Madrid e uno al Levante.
CLASSIFICA
1. Real Madrid 30
2. Villarreal* 26
3. Barcellona 25
4. Atlético Madrid* 25
5. Betis 19
6. Espanyol* 18
7. Getafe 17
8. Siviglia* 16
9. Alavés* 15
10. Elche* 15
11. Rayo Vallecano 14
12. Atletico Bilbao 14
13. Celta Vigo 13
14. Real Sociedad* 13
15. Osasuna* 11
16. Girona* 10
17. Levante* 9
18. Mallorca 9
19. Valencia 9
20. Real Oviedo 8
*una gara in più