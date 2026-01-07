Supercoppa di Spagna, il Barcellona schianta il Bilbao: manita poderosa, è in finale
L’arbitro non ha aggiunto neanche un secondo alla semifinale di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Athletic Bilbao: i blaugrana hanno letteralmente asfaltato i rojiblancos con una cinquina di gol, con tanto di clean sheet. Una strage sportiva per la ciurma di Valverde, mentre Flick e i suoi ragazzi con questo 5-0 accedono di diritto alla finalissima del torneo. Lì incontreranno la vincente tra Atletico e Real Madrid, in programma domani (ore 20:00).
Decisivo il primo tempo spettacolare del Barcellona. Ferran Torres colui che ha aperto la partita, Fermin Lopez a seguire, gloria anche per il classe 2005 Bardghji - dislocato nella posizione di Yamal largo a destra - con Raphinha autore di una doppietta.
Risultato
Barcellona - Athletic Bilbao 5-0
22' F.Torres, 30' F.Lopez, 34' Bardghji, 38' Raphinha, 52' Bardghji
Il programma
Atlético Madrid - Real Madrid
*in neretto le qualificate in finale