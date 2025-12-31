Ufficiale Svincolato in estate, Ayew ha trovato squadra: al NAC Breda per 6 mesi con opzione

La lotta per la salvezza in Eredivisie richiede massima esperienza e risolutezza, per questo il NAC Breda ha raggiunto un accordo per ingaggiare André Ayew: il 36enne, ex attaccante del Marsiglia, ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso, con un’opzione in favore del club per un’ulteriore stagione al servizio della squadra.

La stella ghanese (120 presenze e 24 reti con la Nazionale), rimasto svincolato in estate dopo l'addio da Le Havre, ha lasciato passare sei mesi prima di trovare una nuova casa. Nel frattempo, Ayew ha mantenuto la condizione fisica allenandosi con il Nania, di proprietà di suo padre e leggenda del calcio africano Abédi Pelé. La carriera parla chiaro: Olympique Marsiglia, Swansea e il West Ham i club dove ha lasciato un segno importante. Il suo bilancio conta quasi 600 partite ufficiali, disputate tra Champions League, Ligue 1, Ligue 2, Premier League, Championship e Süper Lig turca. In queste competizioni l’attaccante ha realizzato più di 160 gol.

Al momento dell'annuncio ufficiale, Ayew ha dichiarato: "Sono una persona che ama enormemente le sfide, sia a livello personale sia di squadra. È proprio quello che trovo qui al NAC", esordisce il centravanti di 36 anni. "Voglio fare tutto il possibile per aiutare il club e i miei compagni di squadra. Ci troviamo in una situazione in cui conta solo la salvezza in Eredivisie. In questo, l’aspetto mentale è forse il più importante. Insieme ai nostri tifosi dobbiamo affrontare fino in fondo questa battaglia nella seconda parte della stagione".