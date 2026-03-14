Eredivisie, l'ex Inter Klaassen partecipa alla fiera del gol dell'Ajax: 4-0 con lo Sparta Rotterdam
Vittoria per 4-0 dell'Ajax, che travolge tra le mura amiche lo Sparta Rotterdam nel 27° turno di Eredivisie. I gol segnati dai lancieri, dopo l'autorete di Kitolano al 19', portano la firma di Berghuis al 32', Klaassen al 73' e Godts al 76'. Grazie a questo successo l'Ajax accorcia sulle due seconde in classifica, attualmente quarto con 47 lunghezze. Di seguito la graduatoria aggiornata e tutti i risultati di oggi del massimo campionato dei Paesi Bassi.
Tutti i risultati odierni di Eredivisie
Volendam-Fortuna Sittard 1-2
PSV-Nijmegen 2-3
Heerenveen-Telstar 3-0
Ajax-Sparta Rotterdam 4-0
La classifica di Eredivisie
PSV 68 (27)
Feyenoord 49 (26)
Nijmegen 49 (27)
Ajax 47 (27)
Twente 44 (26)
Heerenveen 40 (27)
Alkmaar 39 (26)
Sparta Rotterdam 38 (27)
Utrecht 35 (26)
Groningen 35 (27)
Sittard 35 (27)
Zwolle 30 (27)
G.A. Eagles 29 (26)
FC Volendam 27 (27)
Excelsior 26 (26)
Telstar 24 (27)
Breda 23 (26)
Heracles 18 (26)
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