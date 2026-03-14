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Liga Portugal, il Benfica di Mourinho espugna il campo dell'Arouca al 96': 2-1 e -4 da Farioli

Liga Portugal, il Benfica di Mourinho espugna il campo dell'Arouca al 96': 2-1 e -4 da Farioli
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
ieri alle 23:38Calcio estero
Giacomo Iacobellis

Il Benfica vince non senza difficoltà sul campo dell'Arouca nel match notturno valido per il 26° turno di Liga Portugal. Grazie a questo successo la squadra di Mourinho aggancia lo Sporting e si porta provvisoriamente a -4 dalla capolista Porto di mister Farioli. Le reti che hanno deciso il match portano la firma di Rios al 51' e Ivanovic al 96', dopo il provvisorio vantaggio locale firmato da Barbero su rigore. Nel finale un'espulsione per parte: rosso diretto a Dedic e Trezza.

La classifica di Liga Portugal
FC Porto 66 (25)
Sporting 62 (25)
Benfica 62 (26)
Braga 46 (25)
Gil Vicente 42 (26)
Famalicao 42 (26)
Moreirense 35 (25)
Estoril 34 (25)
Guimaraes 32 (26)
Alverca 29 (26)
Arouca 26 (26)
Estrela 25 (25)
Casa Pia 24 (25)
Rio Ave 24 (25)
Nacional 22 (25)
Santa Clara 22 (25)
Tondela 19 (25)
AFS 10 (25)

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