Premier, il Man City perde altri 2 punti nella sua rincorsa all'Arsenal: solo 1-1 col West Ham
Il Manchester City perde altri due punti pesantissimi nella sua (rin)corsa al titolo di campione d'Inghilterra. Gli uomini di Guardiola, umiliati in Champions dal Real Madrid pochi giorni fa, hanno pareggiato infatti per 1-1 in casa del West Ham: appena quattro minuti dopo il gol di Bernardo Silva al 31', Mavropanos ha ripristinato l'equilibrio iniziale e le due squadre l'hanno mantenuto fino al 90'. E il City adesso dista così ben 9 punti dalla capolista Arsenal...
Il programma del 30° turno di Premier League
Sabato 14 marzo
Burnley – Bournemouth 0-0
Sunderland – Brighton 0-1
Arsenal – Everton 2-0
Chelsea – Newcastle 0-1
West Ham – Manchester City 1-1
Domenica 15 marzo
Crystal Palace – Leeds (15:00)
Manchester Utd – Aston Villa (15:00)
Nottingham – Fulham (15:00)
Liverpool – Tottenham (17:30)
Lunedì 16 marzo
Brentford – Wolves (21:00)
La classifica di Premier League
Arsenal 70 (31 partite giocate)
Manchester City 61 (30)
Manchester Utd 51 (29)
Aston Villa 51 (29)
Chelsea 48 (30)
Liverpool 48 (29)
Brentford 44 (29)
Everton 43 (30)
Newcastle 42 (30)
Bournemouth 41 (30)
Brighton 40 (30)
Fulham 40 (29)
Sunderland 40 (30)
Crystal Palace 38 (29)
Leeds 31 (29)
Tottenham 29 (29)
West Ham 29 (30)
Nottingham 28 (29)
Burnley 20 (30)
Wolves 16 (30)
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