Tah e la scelta della Germania: "Ho detto alla Costa d'Avorio abbastanza rapidamente"

La prima partita della sosta nazionali di novembre è vicina, tra due giorni la Germania tornerà in campo per decidere le proprie sorti nel match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro il Lussemburgo, dopodiché verrà la volta della Slovacchia a Lipsia. A presentare la sfida e a rispondere alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa Jonathan Tah, difensore centrale della Nazionale tedesca e del Bayern Monaco.

Ma prima una breve presentazione del gioco proposto dal CT Nagelsmann: "Si tratta di fare bene le cose basilari. Dobbiamo entrare in campo con piena convinzione: nell’uno contro uno, nella pressione alta, al 100%. Sono cose relativamente semplici", ha spiegato il giocatore. "Se vengono eseguite bene come squadra, diventano estremamente fastidiose per l’avversario. Questo permette di entrare in un flusso in cui si attacca più in profondità e si mantiene alta la velocità della palla".

Tutto a sostegno della fame in campo: "Quello che appare bello nasce dall’intensità: quanto pressiamo, come reagiamo quando perdiamo la palla, come facciamo il contro-pressing. Bisogna avere dentro di sé l’energia da portare in campo. Solo così si possono anche segnare gol. Tutti hanno la responsabilità di dare tutto affinché ci qualifichiamo". Su chi abbia dei dubbi in merito alla qualificazione ai Mondiali 2026, Tah replica: "Una risposta rapida: no!". Una chiosa invece su cosa l'abbia spinto a rappresentare la Nazionale tedesca, viste le origini ivoriane: "È stata una decisione di cuore. Non ha richiesto molto tempo. La Costa d’Avorio si è fatta avanti quando avevo 17 anni, ma io ho detto no abbastanza rapidamente. Ho attraversato le selezioni giovanili tedesche e voglio giocare per la Germania. La decisione è molto personale per ciascuno, ma deve venire dal cuore. Per me era chiaro che volevo giocare per la Germania".