La tenuta di Gignac in Messico: acquapark, campi da calcio e basket e un cinema all'aperto

André-Pierre Gignac vive in Messico da oltre 10 anni e continua a far parlare di sé, non solo per i gol realizzati con la maglia del Tigres, ma anche per la vita privata da sogno. L’ex attaccante dell’Olympique Marsiglia ha infatti costruito una proprietà spettacolare nel mezzo delle montagne messicane, trasformandola in un vero e proprio parco giochi personale.

In un servizio trasmesso da Téléfoot, Gignac ha mostrato la sua villa, che comprende un campo da calcio privato, campi da padel e basket decorati con ritratti di Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James, una piscina enorme con scivoli degni di un parco acquatico e persino un cinema all’aperto con schermo gigante. "Il terreno era vuoto, ho preso un foglio e ho iniziato a disegnare i miei sogni", ha raccontato il francese, che ha sempre desiderato avere un campo da calcio tutto suo.

A 40 anni, Gignac si sente ormai a casa in Messico, dove ha disputato oltre 400 partite e segnato più di 200 gol con il Tigres, conquistando lo status di leggenda locale. Nonostante l’affetto per Monterrey, il legame con Marsiglia resta profondo: nel suo ranch non mancano gradinate con i colori dell’OM e il celebre motto "Droit au but". Sotto contratto fino al 2026, Gignac segue con attenzione le vicende del club francese e ammira l’attuale guida tecnica: "De Zerbi è uno dei migliori allenatori al mondo. Spero davvero che possano vincere il campionato quest’anno", ha dichiarato.