Mbappé stellare, il Real ritrova la vittoria dopo un mese: 3-0 al Bilbao, Barcellona a -1
Al 3-1 del Barcellona ieri nell'anticipo della 19esima giornata di LaLiga, risponde il Real Madrid con un altro tris di gol. A San Mames, infatti, i blancos di Xabi Alonso si lasciano alle spalle la sindrome di "pareggite" che li aveva colpiti in campionato e affondano l'Athletic Bilbao 3-0: doppietta di un super Mbappe (25esimo gol stagionale in 19 partite, il numero 16 in 15 partite di campionato), che ha sfornato anche l'assist per la rete di Camavinga.
Sospiro di sollievo per le merengues, che restano in scia sui blaugrana di Flick, ad una sola lunghezza di distanza in classifica: Real a 36 punti, Barcellona a 37.
19a giornata, gli anticipi
Barcellona - Atlético Madrid 3-1
Athletic Bilbao - Real Madrid 3-0
Classifica aggiornata
1. Barcellona 37 *
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 32
4. Atletico Madrid 31 *
5. Betis 24
6. Espanyol 24
7. Getafe 20
8. Athletic Bilbao 20*
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15
15. Valencia 13
16. Maiorca 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Levante 9
20. Oviedo 9
* una partita in più