Liverpool-Sunderland, le formazioni ufficiali: Chiesa non gioca mai, Salah fuori a sorpresa
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Liverpool-Sunderland, match curioso che si disputerà ad Anfield per la 14esima giornata di Premier League. I Reds effettuano una sola modifica rispetto alla squadra che ha battuto il West Ham 2-0, con Andy Robertson che sostituisce Milos Kerkez come terzino sinistro. Ancora una volta, dunque, Mohamed Salah rimane in panchina (la seconda partita di fila). Confermato invece Isak nel tridente con Wirtz e Gakpo. Ennesima esclusione per Federico Chiesa, internazionale italiano ed ex Juventus, che non scende in campo titolare dal 29 ottobre scorso (contro il Crystal Palace in Carabao Cup).
Il Sunderland neopromosso effettua due cambi rispetto alla vittoria sul Bournemouth: Trai Hume e Brian Brobbey sostituiscono Bertrand Traoré e Wilson Isidor. Indispensabile l'ex Leverkusen Xhaka in mezzo al campo, tra esperienza e fosforo per contrastare la ripresa del Liverpool.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Gakpo, Isak.
A disposizione: Mamardashvili, Endo, Kerkez, Salah, Chiesa, Jones, Ekitike, Nyoni, Ngumoha.
Allenatore: Slot.
Sunderland (5-4-1): Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Hume, Le Fee, Talbi, Brobbey.
A disposizione: Patterson, Neil, Geertruida, Mayenda, O'Nien, Mundle, Isidor, Adingra, Traoré.
Allenatore: Le Bris.
Il programma completo
Martedì 2 dicembre
Newcastle - Tottenham 2-2
Bournemouth - Everton 0-1
Fulham - Manchester City 4-5
Mercoledì 3 dicembre
Arsenal - Brentford
Brighton - Aston Villa
Burnley - Crystal Palace
Wolves - Nottingham Forest
Leeds - Chelsea
Liverpool - Sunderland
Giovedì 4 dicembre
Manchester United - West Ham
CLASSIFICA
1. Arsenal 30
2. Manchester City 28 *
3. Aston Villa 24
4. Chelsea 24
5. Brighton 22
6. Sunderland 22
7. Manchester United 21
8. Liverpool 21
9. Everton 21 *
10. Crystal Palace 20
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19 *
13. Tottenham 19 *
14. Newcastle 19 *
15. Fulham 17 *
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2