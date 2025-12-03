Liverpool-Sunderland, le formazioni ufficiali: Chiesa non gioca mai, Salah fuori a sorpresa

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Liverpool-Sunderland, match curioso che si disputerà ad Anfield per la 14esima giornata di Premier League. I Reds effettuano una sola modifica rispetto alla squadra che ha battuto il West Ham 2-0, con Andy Robertson che sostituisce Milos Kerkez come terzino sinistro. Ancora una volta, dunque, Mohamed Salah rimane in panchina (la seconda partita di fila). Confermato invece Isak nel tridente con Wirtz e Gakpo. Ennesima esclusione per Federico Chiesa, internazionale italiano ed ex Juventus, che non scende in campo titolare dal 29 ottobre scorso (contro il Crystal Palace in Carabao Cup).

Il Sunderland neopromosso effettua due cambi rispetto alla vittoria sul Bournemouth: Trai Hume e Brian Brobbey sostituiscono Bertrand Traoré e Wilson Isidor. Indispensabile l'ex Leverkusen Xhaka in mezzo al campo, tra esperienza e fosforo per contrastare la ripresa del Liverpool.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Gakpo, Isak.

A disposizione: Mamardashvili, Endo, Kerkez, Salah, Chiesa, Jones, Ekitike, Nyoni, Ngumoha.

Allenatore: Slot.

Sunderland (5-4-1): Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Hume, Le Fee, Talbi, Brobbey.

A disposizione: Patterson, Neil, Geertruida, Mayenda, O'Nien, Mundle, Isidor, Adingra, Traoré.

Allenatore: Le Bris.

Il programma completo

Martedì 2 dicembre

Newcastle - Tottenham 2-2

Bournemouth - Everton 0-1

Fulham - Manchester City 4-5

Mercoledì 3 dicembre

Arsenal - Brentford

Brighton - Aston Villa

Burnley - Crystal Palace

Wolves - Nottingham Forest

Leeds - Chelsea

Liverpool - Sunderland

Giovedì 4 dicembre

Manchester United - West Ham

CLASSIFICA

1. Arsenal 30

2. Manchester City 28 *

3. Aston Villa 24

4. Chelsea 24

5. Brighton 22

6. Sunderland 22

7. Manchester United 21

8. Liverpool 21

9. Everton 21 *

10. Crystal Palace 20

11. Brentford 19

12. Bournemouth 19 *

13. Tottenham 19 *

14. Newcastle 19 *

15. Fulham 17 *

16. Nottingham Forest 12

17. West Ham 11

18. Leeds 11

19. Burnley 10

20. Wolverhampton 2