Paquetà perseguitato dal caso scommesse: "Mi dispiace se non sono perfetto, FA ridicola"

Da quando Lucas Paquetá è atterrato sul pianeta West Ham nell’agosto 2022, per un’operazione che ha superato i 60 milioni di euro, sembra aver trovato il posto nel suo mondo. L'ambientamento rapido in Premier League e con gli hammers ha beneficiato il centrocampista brasiliano, ma dal maggio 2024 gli è cascato il mondo addosso.

L'accusa della FA (Federazione Inglese di Calcio) di aver partecipato a scommesse sportive non consentite, dopo aver presumibilmente cercato di essere ammonito in almeno 4 partite, ha trasformato la sua vita in un inferno. L’ex Milan ha continuato a giocare durante l’indagine, anche se la possibilità di vedere la sua carriera finire da un momento all'altro lo ha destabilizzato mentalmente - come lui stesso ha raccontato - e il suo rendimento sportivo è calato. Finché è stato assolto dalle accuse il 31 luglio di quest'anno.

Eppure, nel corso del match contro il Liverpool nel weekend, Paquetá è finito nell'occhio del ciclone dei tifosi, espulso per doppio giallo dopo aver protestato ripetutamente con l’arbitro. E questo ha alimentato i dubbi sul suo conto, con l'immagine pubblica irrimediabilmente danneggiata dal caso passato. Ma il brasiliano ha criticato la FA sui social network: "È ridicolo che la tua vita e la tua carriera siano state influenzate per due anni senza alcun supporto psicologico da parte della Federazione", ha puntato il dito contro la Federcalcio. "Forse questo comportamento ridicolo è solo un riflesso di tutto quello che ho dovuto sopportare e, a quanto pare, devo continuare a sopportare! Mi dispiace se non sono perfetto", le parole pubblicate sull'account X.

Dopo il cartellino rosso subito contro i Reds, mister Nuno Espirito Santo ha difeso Paqueta: "Ho parlato con Lucas e si è scusato con me e con i compagni. È consapevole del suo errore, ma noi, come club, ci proteggiamo e risolviamo le cose internamente. Tutti siamo consapevoli degli errori che possono capitare in campo. A volte le emozioni non si controllano". Però l'ex Milan era "deluso e triste" per quanto accaduto e "non stava bene e stava soffrendo".