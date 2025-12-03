Estevao-mania, la scelta di Maresca su Cole Palmer: Leeds-Chelsea, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Leeds-Chelsea, altro match previsto per questa sera e valido il 14esimo turno di Premier League. Lato neopromossa, mister Farke boccia l'ex Milan Okafor e lo lascia in panchina, così come il prodotto delle giovanili dell'Inter Gnonto dopo la sconfitta rimediata contro il Manchester City. Titolare e al centro della difesa invece le'x Udinese Bijol.

Lato Blues, invece, coach Maresca non rischia la "giocata" Cole Palmer dal primo minuto e piuttosto preferisce lanciarlo a gara in corso, non appena recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Preferito in avanti il baby prodigio Estevao con Joao Pedro e Delap, fuori invece Garnacho.

Leeds (3-5-2): Perri, Bogle, Bijol, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Stach, Tanaka, Ampadu, Nmecha, Calvert-Lewin.

A disposizione: Aaronson, Bornauw, Darlow, Gnonto, Gruev, Harrison, Justin, Okafor, Piroe.

Allenatore: Farke.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez, Chalobah, Tosin, Badiashile, Cucurella, Andrey Santos, Enzo Fernandez, Estevao, Joao Pedro, Gittens, Delap.

A disposizione: Acheampong, Garnacho, Guiu, Gusto, Hato, R.James, Jorgensen, Pedro Neto, Cole Palmer.

Allenatore: Maresca.

Il programma completo

Martedì 2 dicembre

Newcastle - Tottenham 2-2

Bournemouth - Everton 0-1

Fulham - Manchester City 4-5

Mercoledì 3 dicembre

Arsenal - Brentford

Brighton - Aston Villa

Burnley - Crystal Palace

Wolves - Nottingham Forest

Leeds - Chelsea

Liverpool - Sunderland

Giovedì 4 dicembre

Manchester United - West Ham

CLASSIFICA

1. Arsenal 30

2. Manchester City 28 *

3. Aston Villa 24

4. Chelsea 24

5. Brighton 22

6. Sunderland 22

7. Manchester United 21

8. Liverpool 21

9. Everton 21 *

10. Crystal Palace 20

11. Brentford 19

12. Bournemouth 19 *

13. Tottenham 19 *

14. Newcastle 19 *

15. Fulham 17 *

16. Nottingham Forest 12

17. West Ham 11

18. Leeds 11

19. Burnley 10

20. Wolverhampton 2