Estevao-mania, la scelta di Maresca su Cole Palmer: Leeds-Chelsea, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Leeds-Chelsea, altro match previsto per questa sera e valido il 14esimo turno di Premier League. Lato neopromossa, mister Farke boccia l'ex Milan Okafor e lo lascia in panchina, così come il prodotto delle giovanili dell'Inter Gnonto dopo la sconfitta rimediata contro il Manchester City. Titolare e al centro della difesa invece le'x Udinese Bijol.
Lato Blues, invece, coach Maresca non rischia la "giocata" Cole Palmer dal primo minuto e piuttosto preferisce lanciarlo a gara in corso, non appena recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Preferito in avanti il baby prodigio Estevao con Joao Pedro e Delap, fuori invece Garnacho.
Leeds (3-5-2): Perri, Bogle, Bijol, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Stach, Tanaka, Ampadu, Nmecha, Calvert-Lewin.
A disposizione: Aaronson, Bornauw, Darlow, Gnonto, Gruev, Harrison, Justin, Okafor, Piroe.
Allenatore: Farke.
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez, Chalobah, Tosin, Badiashile, Cucurella, Andrey Santos, Enzo Fernandez, Estevao, Joao Pedro, Gittens, Delap.
A disposizione: Acheampong, Garnacho, Guiu, Gusto, Hato, R.James, Jorgensen, Pedro Neto, Cole Palmer.
Allenatore: Maresca.
Il programma completo
Martedì 2 dicembre
Newcastle - Tottenham 2-2
Bournemouth - Everton 0-1
Fulham - Manchester City 4-5
Mercoledì 3 dicembre
Arsenal - Brentford
Brighton - Aston Villa
Burnley - Crystal Palace
Wolves - Nottingham Forest
Leeds - Chelsea
Liverpool - Sunderland
Giovedì 4 dicembre
Manchester United - West Ham
CLASSIFICA
1. Arsenal 30
2. Manchester City 28 *
3. Aston Villa 24
4. Chelsea 24
5. Brighton 22
6. Sunderland 22
7. Manchester United 21
8. Liverpool 21
9. Everton 21 *
10. Crystal Palace 20
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19 *
13. Tottenham 19 *
14. Newcastle 19 *
15. Fulham 17 *
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2