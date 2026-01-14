Totttenham, concorrenza per Udogie: fatta per Souza dal Santos per 13 milioni di sterline
Il difensore del Santos, il 19enne Souza, secondo quanto riporta Sky Sports in Inghilterra dovrebbe sottoporsi alle visite mediche con il Tottenham a Londra, a breve. Ormai è quasi finalizzato l'accordo fra i due club, sulla base di circa 13 milioni di sterline per l'arrivo del terzino sinistro.
Nuova concorrenza dunque per Destiny Udogie. Souza dovrebbe diventare dunque il secondo colpo degli Spurs della finestra di trasferimento di gennaio dopo che Conor Gallagher è stato ufficializzato in queste ore (arrivato per 34 milioni di sterline dall'Atletico Madrid).
Gli Spurs vorrebbero anche far arrivare un altro attaccante per rinforzare la squadra di Frank. Secondo l'emittente invece sul fronte uscite, nessun giocatore della prima squadra dovrebbe essere lasciato partire in prestito.