Ufficiale Che regalo per Simone Inzaghi: l'Al Hilal annuncia Karim Benzema

Karim Benzema alla corte di Simone Inzaghi. Colpo di mercato dei sauditi che si sono assicurati il Pallone d'Oro 2022. Prosegue pertanto l'avventura in Saudi Pro League per il fuoriclasse francese, che era in scadenza di contratto con l'Al Ittihad. Accordo di un anno e mezzo.