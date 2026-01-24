Tris del Marsiglia, De Zerbi al veleno: "Se fossi francese, la stampa sarebbe più contenta"

Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, ha commentato così - come riportato da RMC Sport - il successo per 3-1 ottenuto in serata contro il Lens: "Sono molto contento, abbiamo giocato un ottimo primo tempo. I due nuovi acquisti (Timber e Nwaneri, ndr) hanno fatto una buona partita; sono due giocatori molto forti. Abbiamo difeso bene e meritato di vincere. Sono deluso per il gol subito; avremmo potuto segnare di più contro una squadra molto forte, che merita la sua posizione attuale. Se riusciremo a ripetere questo tipo di prestazioni sempre, saremo una squadra forte. Se lo faremo solo occasionalmente, non andremo da nessuna parte".

L'allenatore italiano ha concluso con una piccola frecciatina: "Il miglior attacco? La stampa deve essere d'accordo. A volte si dice che giochiamo male, a volte si dice che siamo bravi. Forse dovrei prendere il passaporto francese e i giornalisti sarebbero contenti".