La FA garantisce: il rinnovo di Tuchel con l'Inghilterra non è legato alla panchina dello United

Il rinnovo di Thomas Tuchel da commissario tecnico dell'Inghilterra non ha nulla a che vedere con il Manchester United. Garantisce il segretario generale della FA (Federcalcio inglese) Mark Bullingham, il quale ha poi spiegato le "condizioni legate ai risultati" per la sua permanenza come allenatore dei Tre Leoni, pur senza svelare l'eventuale presenza di una clausola di risoluzione al termine del torneo di quest'estate. Ad ogni modo l'ex tecnico di Chelsea e Bayern Monaco ha firmato fino alla fine degli Europei del 2028, che si giocheranno proprio in Inghilterra.

Interpellato su cosa accadrebbe in caso di un Mondiale disastroso, Bullingham ha risposto ai giornalisti durante il Congresso UEFA a Bruxelles: "Lo abbiamo nominato con l'idea che sia il nostro allenatore per il 2028. Ogni singola persona ha delle condizioni legate alle performance nel proprio contratto, ma non aspettatevi che entri nei dettagli. Anch'io le ho nel mio, ma siamo stati molto chiari: vogliamo che sia lui a guidarci nel 2028", le parole riprese da ESPN.

"Vogliamo sempre sapere dove siamo qualche mese prima di un torneo, come fatto in passato con Sarina Wiegman e Gareth Southgate", ha aggiunto il dirigente della FA. "Rimuovere l'incertezza dà sicurezza a tutti: allo staff e ai giocatori". E riguardo le speculazioni a proposito delle avance mostrate dal Manchester United per lui: "La conversazione si è evoluta naturalmente dopo la qualificazione al Mondiale. Abbiamo percepito che Thomas sta ammirando molto il suo lavoro e la sfida del calcio internazionale, specialmente per il tempo che permette di avere tra una partita e l'altra per pianificare al meglio".