Real Madrid-Man City, dal campo al mercato: Blancos interessati a due stelle di Guardiola

Il Santiago Bernabéu si prepara a ospitare una nuova notte di Champions League, anche se alla vigilia l’atmosfera appare meno elettrica del previsto. A meno di 24 ore dalla sfida contro il Manchester City, infatti, lo stadio non risultava ancora completamente esaurito. I prezzi elevati dei biglietti e le numerose assenze tra i blancos – tra cui Kylian Mbappé, Rodrygo e Jude Bellingham – hanno contribuito a raffreddare l’attesa per una gara che resta comunque ricca di stelle. Tra i protagonisti più attesi c’è Erling Haaland. Il centravanti norvegese del City, autore di 29 gol e 7 assist in stagione, conosce bene il Bernabéu: l’ultima volta che ha giocato a Madrid, il 10 dicembre, ha segnato nel successo per 2-1 dei Citizens nella fase a gironi di Champions League.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Real Madrid continua a sognare un futuro con Haaland in squadra, magari accanto a Mbappé. L’idea sarebbe quella di schierare il francese sulla sinistra e il norvegese al centro dell’attacco. Molto dipenderà anche dalla situazione contrattuale di Vinicius Jr., che non ha ancora rinnovato l’accordo in scadenza nel 2027.

Ma il City potrebbe offrire al Madrid anche un altro obiettivo di mercato. Come riportato da Sport, i blancos seguono con grande attenzione Rodri. Il centrocampista spagnolo, sotto contratto fino al 2027, è considerato il profilo ideale per guidare la mediana dopo le partenze di Toni Kroos e Luka Modric. Lo stesso Rodri non ha nascosto l’attrazione per il club spagnolo: “Quando il Real Madrid ti chiama è un onore, bisogna sempre essere attenti”. Parole che non sono passate inosservate a Florentino Pérez, deciso a monitorarlo da vicino anche nella sfida europea.