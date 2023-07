ufficiale Ahoussou richiamato dal Nizza, ma per ripartire. Il giovane ceduto al Pau

Tiene banco sul calciomercato una curiosa vicenda, quella che riguarda la squadra nella stagione 2023/24 di Ange Ahoussou, difensore centrale ivoriano di 19 anni che il Nizza aveva girato in prestito ai cadetti del Sochaux nello scorso giugno. Il trasferimento, però, è stato annullato in quanto la società è stata poi retrocessa dalla giustizia sportiva, perdendo il suo status da professionista.

Per lui quindi ritorno in Costa Azzurra, ma solamente momentaneo perché è stata resa nota qualche ora fa una sua ripartenza: ufficiale la cessione a titolo definitivo al Pau, in seconda serie, con cui ha firmato un triennale.