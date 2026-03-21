Il Nizza si squaglia di fronte al PSG: 4-0 di Doué & co. Kvara in vetta e con asterisco
Lavoro portato a termine, gli uomini di Luis Enrique centrano il sorpasso sul Lens. Nonostante qualche spavento nel primo tempo, il rigore di Nuno Mendes, il raddoppio di Doué e soprattutto l'espulsione di Ndayishimiye hanno indirizzato la gara nettamente verso il PSG.
Le reti dell'ex Barcellona Dro e Zaire-Emery nella ripresa hanno chiuso i conti 4-0, con il Nizza ridotto in 10 uomini dal minuto 61. Con questo successo Luis Enrique torna in vetta in Ligue 1, a +1 dai Sang et Or. Con un asterisco segnato sulla classifica che si riferisce ad un'altra partita da recuperare.
Ligue 1, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Lens-Angers 5-1
Sabato 21 marzo
Tolosa-Lorient 1-0
Auxerre-Brest 3-0
Nizza-Psg 0-4
Domenica 22 marzo
Lione-Monaco
Rennes-Metz
Paris FC-Le Havre
Marsiglia-Lille
Nantes-Strasburgo
La classifica di Ligue 1
1. PSG 60 (26)
2. Lens 59 (27)
3. Marsiglia 49 (26)
4. Lione 47 (26)
5. Lilla 44 (26)
6. Monaco 43 (26)
7. Rennes 43 (26)
8. Strasburgo 37 (26)
9. Tolosa 37 (27)
10. Brest 36 (27)
11. Lorient 37 (27)
12. Angers 33 (26)
13. Paris FC 28 (26)
14. Le Havre 27 (26)
15. Nizza 25 (26)
16. Auxerre 22 (27)
17. Nantes 17 (25)
18. Metz 13 (26)