Attraverso i propri canali ufficiali, lo Strasburgo ha annunciato un nuovo acquisto. Dal Saint-Etienne arriva Saïdou Sow, difensore centrale senegalese classe 2002. È costato circa 3 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Saïdou nel Racing. È un difensore solido e potente, che ha anche un interessante margine di miglioramento. È anche un ragazzo molto istruito, con grandi valori e sono rimasto particolarmente colpito dalle discussioni che ho avuto con sua madre e la sua famiglia", ha dichiarato il presidente Marc Keller.

"È un onore per me firmare con questa squadra", ha commentato Saïdou Sow, cresciuto nel settore giovanile del Saint-Etienne. "Il progetto che mi è stato presentato mi ha affascinato. Il Racing è un grande club, Strasburgo è una città magnifica e La Meinau è uno stadio molto caldo! Cercherò di miglioare e darò tutto per i miei nuovi colori, in modo da rendere orgogliosi tutti coloro che si fidano di me".