Poker all'Amburgo e aggancio al Lipsia: lo Stoccarda torna al successo e ora è terzo
Tre punti e aggancio al Lipsia al terzo posto al termine di una prestazione super. Lo Stoccarda rifila un poker al malcapitato Amburgo: decisive le reti (due per tempo) realizzate da Stiller, Fuhrich, Mittelstadt ed El Khannouss. Il turno si concluderà tra poco con la sfida tra Magonza e Friburgo.
La 29a giornata
Venerdì 10 aprile
Augusta - Hoffenheim 2-2
Sabato 11 aprile
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-1
Heidenheim - Union Berlino 3-1
Lipsia - Borussia Mönchengladbach 1-0
Wolfsburg - Eintracht Francoforte 1-2
St. Pauli - Bayern Monaco 0-5
Domenica 12 aprile
Colonia - Werder Brema 3-1
Stoccarda - Amburgo 4-0
Magonza - Friburgo
La classifica aggiornata
Bayern Monaco 76
Borussia Dortmund 64
Stoccarda 56
RB Lipsia 56
Bayer Leverkusen 52
Hoffenheim 51
Eintracht Francoforte 42
Friburgo 38
Magonza 34
Augusta 33
Union Berlino 32
Amburgo 31
Colonia 30
Monchengladbach 30
Brema 28
St. Pauli 25
Wolfsburg 21
Heidenheim 19