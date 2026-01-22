Una serie tv sulla storia del Manchester United: in arrivo nuovo format in stile The Crown
La storia del Manchester United potrebbe presto diventare una grande serie televisiva. Secondo quanto riportato da The Athletic, il club inglese avrebbe raggiunto infatti un accordo con lo studio americano Lionsgate per sviluppare una produzione che ripercorra le tappe più iconiche, ma anche le più controverse, della propria vita.
Il progetto sarebbe pensato in stile The Crown: una narrazione per epoche, capace di intrecciare trionfi sportivi, cadute dolorose e retroscena mai del tutto chiariti. Dalla tragedia di Monaco alla rinascita sotto Sir Matt Busby, passando per l’era dorata di Sir Alex Ferguson, fino ai protagonisti globali dell’era moderna.
La medesima fonte si è anche divertita a immaginare un possibile casting di altissimo livello: Brian Cox o Daniel Day-Lewis nei panni di Ferguson, Richard Madden come David Beckham, Gary Oldman o Stephen Graham per Busby, Harris Dickinson nel ruolo di Cristiano Ronaldo.
