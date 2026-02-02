Ufficiale Il Mainz si assicura un nazionale finlandese Under 21

Il Mainz pesca in Finlandia e si assicura Otto Ruoppi, nazionale Under 21. Il centrocampista offensivo, 20 anni, arriva dal Kuopion Palloseura e resterà al club finlandese fino al termine della stagione in prestito. Ruoppi entrerà a tutti gli effetti al Mainz dal 1° luglio.

Il direttore sportivo del club tedesco, Niko Bungert, lo ha così descritto: "Oto Ruoppi è un promettente talento finlandese. Siamo entusiasti di vedere in azione questo centrocampista offensivo, bravo con la palla e pericoloso in porta. Non vede l'ora di dimostrare le sue qualità la prossima estate al Mainz 05".