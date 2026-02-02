Ufficiale
Il Leverkusen saluta Belocian. Il francese resta in Bundesliga e firma per il Wolfsburg
Rinforzo in difesa per il Wolfsburg che si è assicurato dal Bayer Leverkusen i francese Jeanuel Belocian. Nazionale Under 21 della selezione transalpina, si trasferisce con la formula del prestito fino al termine della stagione. In questa stagione con le "aspirine" ha raccolto 11 presenze.
