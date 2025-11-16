Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Uruguay deludente, stoccata di Bielsa: "Mi aspettavo una gara più modesta col Messico"

Uruguay deludente, stoccata di Bielsa: "Mi aspettavo una gara più modesta col Messico"
© foto di Giacomo Falsini
Yvonne Alessandro
Oggi alle 15:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

L'esigenza di avere più di quanto sia stato raggiunto. Infatti Marcelo Bielsa non è rimasto soddisfatto della prima prova del suo Uruguay in seguito al pareggio (0-0) contro il Messico, nonostante la Celeste sia già qualificata ai Mondiali 2026 e quella contro El Tricolor fosse solamente un'amichevole internazionale. Il CT è stato autocritico riguardo alla prestazione della sua squadra e ha riconosciuto anche la superiorità dell’avversario: "La nostra squadra ha giocato al di sotto di quello che immaginavo potessimo produrre e il Messico ha giocato al di sopra di quello che immaginavo potesse fare".

"Mi aspettavo di più dalla nostra squadra", restando impressionato invece dal Messico, dal quale "mi aspettavo una prestazione più modesta", ha dichiarato in conferenza stampa post-partita. "Il Messico ha avuto più occasioni pericolose di noi", ha fatto notare ai giornalisti. Poi ha elencato le pecche dell'Uruguay: "Non siamo riusciti a giocare bene non solo per nostre carenze, ma anche perché il Messico ha impedito che imponessimo il nostro gioco. Non so in quale proporzione, ma la prestazione del Messico la colloco al di sopra di quello che immaginavo".

Però lo 0-0 contro la Verde non sarebbe responsabilità dei giocatori: "Da parte loro vedo un grande sforzo per mettere in pratica le idee necessarie a esprimere lo stile di gioco che perseguiamo. Sento che, se la prestazione non è stata quella attesa, è più legata alla gestione che ho fatto in questi giorni", il mea culpa del 'Loco'. "Alcune posizioni o relazioni in campo che pensavo potessero essere adeguate forse non lo sono state. Per quanto mi riguarda, ho avuto molto tempo di lavoro, anche questa settimana, e il fatto che non abbiamo realizzato una buona prestazione lo collego alla gestione fatta prima e durante la partita".

E ancora: "Bisogna continuare a perfezionare il sistema", data la prestazione insufficiente dell'Uruguay con il Messico, ma "non posso collegarla a una mancanza di preparazione, perché da molto tempo sviluppiamo la stessa idea. Che oggi (stanotte, ndr) la squadra non abbia funzionato non lo vedo come qualcosa da attribuire ai giocatori", la chiosa di Bielsa. Resta il fatto che da metà novembre a giugno il CT della Celeste ha ancora diverso tempo per effettuare degli esperimenti in vista del Mondiale.

Uruguay deludente, stoccata di Bielsa: "Mi aspettavo una gara più modesta col Messico"
