Vietnam da Guinness: entro il 2028 verrà eretto lo stadio più grande del mondo, il motivo

Il Vietnam avrà lo stadio più grande del pianeta. Con una capacità di 135.000 spettatori, i lavori dello stadio Trong Dong sono iniziati nel mese di dicembre con l'obiettivo di diventare l'impianto più maestoso del mondo entro il 2028, data prevista per l'inaugurazione. Perché un palazzetto del genere?

Nel corso della presentazione è stato spiegato che uno stadio di questa portata verrà realizzato per ospitare eventi sportivi e culturali di livello internazionale e per trasformarsi in uno dei principali punti di riferimento dell'Asia. Il progetto è stato studiato e progettato seguendo gli standard di FIFA, AFC, Consiglio Olimpico dell'Asia e altre organizzazioni internazionali, affinché il Vietnam possa un giorno ospitare i Giochi asiatici, i Giochi Olimpici, il Mondiale di calcio o varie finali continentali.

Questo impianto supererà, per dimensioni, anche il Grand Stade Hassan II (120.000 posti), in costruzione in Marocco e con il sogno di ospitare la finale del Mondiale 2030. Ma come risulterà esteticamente lo stadio Trong Dong? Avrà una copertura retrattile per adattarsi a sport all'aperto, rappresentazioni artistiche, festival e attività su larga scala, ottimizzando l'utilizzo durante tutto l'anno. Il nome, tradotto, significa "tamburo di bronzo" e si ispira al simbolo tipico dell'antica civiltà vietnamita in onore dello spirito comunitario, la forza e la longevità.

Durante la presentazione, il governo vietnamita ha assicurato: "Lo stadio Trong Dong si sta sviluppando con la stessa visione strategica dei grandi stadi mondiali, puntando non solo alla funzione puramente sportiva, ma con l'obiettivo di diventare un'icona architettonica e culturale che rappresenti il Vietnam in una nuova era".