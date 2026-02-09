Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
United, 4 vittorie su 4 e difesa top. L'effetto Carrick: "Possiamo creare molti problemi agli altri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Yvonne Alessandro
Oggi alle 15:17Calcio estero
Yvonne Alessandro

Vice allenatore dal 2018 al 2021, con tre partite da tecnico ad interim poco dopo, ma dopo l'esperienza al Middlesbrough Michael Carrick sembra essere l'allenatore al posto giusto nel momento giusto. Piombato sulla panchina del Manchester United dopo l'esonero di Amorim, ha ottenuto un incredibile filotto di vittorie: 4 su 4, tra Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham in ultima battuta. Non certo gare agevoli, tutt'altro, eppure l'ex centrocampista dei Red Devils ha strappato 12 punti e rilanciato la squadra al quarto posto in solitaria. Addirittura sopra il Chelsea.

Domani c'è il West Ham, club dove è cresciuto, nella sfida di Premier League valida la 26a giornata e in conferenza stampa ha analizzato anche i due clean sheet ottenuti a Old Trafford nel derby di Manchester e con gli Spurs: "Sì, è certamente soddisfacente. È molto più semplice vincere le partite quando non sei costretto a segnare tantissimi gol ogni settimana per spuntarla. Sembra che siamo una squadra che può creare molti problemi, quindi si tratta di trovare il giusto equilibrio", ha spiegato Carrick.

"C'è ancora molto da migliorare: ci siamo concentrati molto sull'essere più compatti collettivamente quando non abbiamo la palla. In tre o quattro settimane non si risolve tutto e non si diventa perfetti all'improvviso, ma i ragazzi hanno risposto bene a ciò che abbiamo chiesto. Sabato mantenere la porta inviolata era fondamentale per noi", ha aggiunto il tecnico dello United. Nelle ultime ore il capitano, Bruno Fernandes, ha speso parole cariche di speranza per l'avvenire di Carrick, ancora coach ad interim non confermato dal club.

"Sì, conosco Bruno da tempo e siamo in ottimi rapporti; ci siamo incrociati spesso anche nel periodo in cui avevo lasciato il club. (...) Ovviamente fa piacere quando giocatori che rispetti molto dicono belle cose su di te, ma alla fine ciò che conta è la squadra", ha riposizionato il focus Carrick. "Dobbiamo lavorare tutti insieme per ottenere il massimo. Sarà il tempo a giudicare quanto saremo bravi o vincenti: al momento non è ancora successo nulla di definitivo. Speriamo di avere ancora molto da fare da qui alla fine della stagione e poi vedremo cosa succederà".

