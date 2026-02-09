Ronaldo, sciopero finito? Il portoghese torna ad allenarsi: l'Al Nassr lo rilancerà in campionato

Il gelo è durato qualche giorno, poi il confronto ha riportato la calma. Cristiano Ronaldo ha ripreso ad allenarsi con l’Al Nassr, mettendo fine alla fase di tensione che lo aveva portato a saltare diverse partite nelle ultime settimane. Alla base dello sciopero del portoghese c’era il forte malcontento per la chiusura del mercato saudita, in particolare per il trasferimento di Karim Benzema dall’Al-Ittihad all’Al-Hilal, operazione vissuta come penalizzante per il suo club.

Secondo quanto riportato da A Bola, la situazione è ora rientrata. Ronaldo è tornato regolarmente a disposizione dello staff tecnico: non sarà convocabile per l’impegno di mercoledì in AFC Champions League 2 contro l’Arkadag, ma punta a rientrare sabato in campionato nella sfida contro l’Al-Fateh.

Oltre alle richieste legate al Public Investment Fund, CR7 si è fatto portavoce anche di istanze interne: ha chiesto il pagamento degli stipendi arretrati di alcuni dipendenti e membri dello staff, oltre al reintegro di José Semedo e Simão Coutinho, esclusi nell’ultima finestra di mercato. Richieste accolte dalla dirigenza, che hanno riaperto la strada al sereno. Ora, per Ronaldo, la parola passa di nuovo al campo.