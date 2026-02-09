Bayern, Kane non si ferma più: 24 gol in 21 gare. E lui: "Ora fase cruciale della stagione"

Manita all'Allianz Arena ieri, con tanto spettacolo sparso. Dopo due turni senza vittorie in Bundesliga, il Bayern Monaco ha ritrovato la via del successo e travolto l'Hoffenheim (terzo in classifica e rimasto in dieci uomini) con un perentorio 5-1. Oltre alla doppietta di Harry Kane, il protagonista assoluto della serata è stato Luis Díaz, autore della sua prima tripletta con la maglia del club bavarese. Ma il centravanti inglese di 32 anni sta letteralmente asfaltando le difese avversarie, a suon di gol (24) in 21 partite disputate finora.

"Nelle ultime settimane c’è stata un po’ di inquietudine intorno alla squadra per non aver vinto un paio di partite", ha confidato l'ex Tottenham. "Per questo era fondamentale restare calmi e fedeli a noi stessi. Abbiamo avuto una settimana intera per prepararci e il livello in allenamento è stato altissimo. Si vede che il gruppo è in forma e in salute, tutti lottano per un posto in campo. Lo abbiamo dimostrato oggi, specialmente nei primi 15 minuti, scendendo in campo con grande intensità".

"Poi la loro espulsione ha spezzato un po’ il nostro ritmo e ci sono voluti 20 minuti per ritrovare il nostro gioco. Onore all'Hoffenheim, sono un'ottima squadra", ha analizzato Kane. Spostando l'attenzione al momento delicato in Bundesliga, a +6 sul Borussia Dortmund: "Sappiamo di essere entrati nella fase cruciale della stagione: abbiamo un buon vantaggio in vetta, ma come visto la scorsa settimana, può ridursi velocemente".

Ma i piani sono andati come da aspettativa in casa Bayern, a detta di Kane: "Volevamo arrivare a febbraio e marzo in questa posizione: siamo primi, ancora in corsa in Coppa di Germania e tra le prime otto in Champions League. La stagione inizia davvero adesso: dobbiamo continuare così e vedere chi riuscirà a tenerci il passo".